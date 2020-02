Hospital de São João no Porto preparado para receber doentes infetados por coronavírus

O diretor de Infecciologia do Hospital de São João, no Porto, acredita que o país está preparado para responder a um possível surto do novo coronavírus.

O médico esteve à conversa com a SIC, num quarto que já está preparado para receber um doente infetado.

Veja também: