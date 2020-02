Sobe para 560 o número de mortos devido ao coronavírus

O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus subiu esta quarta-feira para 560, mais 70 em relação ao último balanço divulgado pelas autoridades chinesas, todas na província de Hubei.

Das 560 vítimas mortais, 558 são em territória chinês, uma nas Filipinas e outra em Hong Kong.

Hospital de São João preparado para receber doentes infetados

O diretor de Infecciologia do Hospital de São João, no Porto, acredita que o país está preparado para responder a um possível surto do novo coronavírus.

O médico esteve à conversa com a SIC, num quarto que já está preparado para receber um doente infetado.

Coronavírus provoca graves prejuízos na China

Parte do comércio está encerrado em Pequim e a pneumonia viral está a provocar graves prejuízos no país. Fora do território chinês, as medidas de controlo e contenção são já a norma. Dois navios de cruzeiro estão sob vigilância em águas asiáticas.

Passageiros de voos da China vão receber informação sobre o coronavírus a bordo

Os dois casos suspeitos de coronavírus em hospitais de Lisboa permanecem negativos, mas internados.

Na atualização dos dados, na tarde desta quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde anunciou que os passageiros provenientes da China vão ser informados a bordo dos aviões, mas vão continuar a não ser rastreados à chegada.

Em português, inglês e chinês, o documento conterá informações e indicações sobre o que fazer.

