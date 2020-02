Caso suspeito de coronavírus no Porto deu negativo

As análises ao homem, de nacionalidade brasileira, internado no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, por suspeita de infeção com o novo Coronavírus (2019-nCoV), deram resultado negativo, informou esta segunda-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em comunicado, a DGS informou que "o segundo caso suspeito de infeção por novo coronavírus (2019-nCoV) em Portugal, que foi encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de São João, teve resultado negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, com duas amostras biológicas negativas".

Também esta segunda-feira, as análises a uma mulher chinesa, hospitalizada em Lisboa, no Curry Cabral, deram um resultado negativo.

Estes dois casos elevaram para seis o número de casos suspeitos validados até hoje em Portugal.

Além destes casos suspeitos, estão 20 pessoas em isolamento profilático há uma semana no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, devido ao novo coronavírus (2019-nCov), depois de terem sido repatriadas da China.

MAIS DE MIL MORTOS E 42 MIL CASOS

O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus subiu esta segunda-feira para 1.013, mais 103 em relação ao último balanço divulgado pelas autoridades chinesas, todas na província de Hubei.

Das 1.014 vítimas mortais, 1.012 são em territória chinês, uma nas Filipinas e outra em Hong Kong. Há ainda mais de 42 mil casos confirmados.

ALEX PLAVEVSKI

ESTUDO REVELA ALTA TAXA DE INFEÇÃO DE PESSOAL MÉDICO EM WUHAN

Um estudo de médicos chineses publicado numa revista de saúde norte-americana revela que num só hospital de Wuhan, a cidade onde foi detetado o coronavírus, 40 elementos do pessoal médico foram infetados desde o início do surto.

O estudo volta a colocar em causa as formas de infeção e questiona as medidas tomadas no início do surto em Wuhan.

Veja também: