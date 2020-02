Número de mortes provocadas por coronavírus sobe para 1.666

O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus subiu este sábado para 1.666, mais 139 em relação ao último balanço divulgado pelas autoridades chinesas.

Das 1.666 vítimas mortais, a maior parte das vítimas mortais foi registada na China, uma nas Filipinas, uma em Hong Kong, uma no Japão e outra em França, naquela que é a primeira morte por coronavírus na Europa. Há ainda 69.026 casos confirmados.

Primeira vítima mortal do coronavírus na Europa é um turista chinês de 80 anos

O coronavírus fez a primeira vítima mortal na Europa, mais precisamente em França. Trata-se de um turista chinês de 80 anos, que estava internado num hospital de Paris.

O turista estava internado com a filha, de 50 anos, que está a recuperar da infeção. Ambos fazem parte do grupo de 11 infetados que, até agora, foram registados em França.

Mais de 60 milhões de pessoas em quarentena na China

Repatriados de Wuhan voltam à normalidade 14 dias após isolamento voluntário

Os 20 repatriados de Wuhan que estavam em quarentena no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, por causa do coronavírus, tiveram alta este sábado.

Os 18 portugueses e duas brasileiras estão de volta à vida normal e sem restrições, depois de estarem em isolamento voluntário durante 14 dias.

À saída do hospital, a jogadora de futebol brasileira Milene Fernandes mostrou-se grata pelo trabalho dos profissionais de saúde e admitiu estar "muito contente" por poder sair.

Veja também:

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.