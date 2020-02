Português infetado com coronavírus não acredita que saia hoje do navio

O português infetado com coronavírus ainda não saiu do navio de cruzeiro atracado em Yokohama, no Japão.

Esta manhã, em declarações à SIC, Adriano Maranhão explicou que os hospitais locais estão lotados e que as autoridades japonesas estão à procura de uma solução.

Adriano Maranhão, de 41 anos, natural da Nazaré e que faz parte da tripulação do Diamond Princess, não acredita que a saída da embarcação aconteça hoje.

Está isolado na cabine desde que uma análise à saliva confirmou a infeção, mas para já não apresenta sintomas da doença.

O navio está em quarentena e 623 pessoas a bordo já foram diagnosticadas com o Covid -9.



A mulher do português infetado pelo coronavírus queixa-se de falta de acompanhamento por parte do Governo. Emanuelle Maranhão diz que não sabe o que fazer porque não consegue falar com a Embaixada de Tóquio. Está indignada porque diz que o marido já devia ter sido retirado do navio e que está há mais de 14 horas fechado na cabine.

As autoridades portuguesas aguardam a comunicação oficial sobre o estado de saúde do português diagnosticado com o novo coronavirus.

Ao que a SIC apurou, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já contactou a mulher do português.

