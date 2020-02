DGS diz que situação clínica do português infetado num cruzeiro no Japão “não é grave”

O português infetado com o novo coronavírus no navio Diamond Princess irá para um hospital no Japão onde será acompanhado, informou a Direção-Geral da Saúde, que explica que o processo está a cargo do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Graça Freitas explica que a DGS tem estado “muito atenta” ao caso e deseja a rápida recuperação do português, cuja situação clínica não é grave.

