Dois primeiros casos de coronavírus em Omã

O ministro da Saúde de Omã, sultanato localizado entre os Emirados Árabes Unidos e o Iémen, anunciou esta segunda-feira os dois primeiros casos do novo coronavírus no país e decidiu suspender de imediato todos os voos de e para o Irão.

As duas pessoas infetadas são mulheres que visitaram o Irão, referiu o ministro Ahmed Al Saidi, acrescentando que ambas estão fisicamente estáveis.

Segundo o ministro, a Autoridade de Aviação Civil "suspendeu todos os voos civis com o Irão a partir de hoje e até novo aviso".

O Irão já registou várias mortes relacionadas com o Covid-19, embora os números ainda estejam em discussão.

A agência semioficial iraniana ILNA reportou hoje que a cidade santa de Qom, a 140 quilómetros a sul de Teerão, já registava 50 mortes provocadas pelo novo coronavírus.

No entanto, o Ministério da Saúde do Irão negou "categoricamente" esse número, garantindo que, até ao momento, só estão registadas 12 mortes em todo o país.

Os números oficiais iranianos são de 34 casos de infeção na província de Qom, 13 em Teerão, seis em Gilan (norte), quatro em Markazi (centro), dois em Isfahan (centro), um em Hamendan (oeste) e um em Mazandaran (norte).

