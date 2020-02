Pandemia não foi declarada mas casos de Covid-19 aumentam pelo mundo

O terceiro caso positivo em Espanha foi confirmado num hotel do sul de Tenerife, ilhas Canárias, onde as máscaras já andavam nas ruas por causa de uma tempestade de areia vinda do norte de África.

É um cidadão italiano. Em consequência, outros cerca de mil turistas, de várias nacionalidades, estão fechados ao hotel para despistagem do vírus.

Um turista britânico diz que os serviços do hotel estão a funcionar normalmente, mas não podem sair à rua. Há polícia à porta e os hóspedes aguardam notícias enquanto fazem a despistagem.

O Irão tem mantido oficialmente a contenção na divulgação dos casos. Serão quase 100 infetado e 18 mortos.

O ministro adjunto para a saúde é um dos mais recentes iranianos contaminados.

O segundo país mais afetado no mundo, após a China, é a Coreia do Sul, com quase mil casos confirmados nas últimas horas, 14 mortais. Foi adiado o campeonato do mundo de ténis de mesa, marcado para a terceira semana de março, no sul do país.

Segue-se o Japão, onde também há vítimas mortais. Foram canceladas as competições desportivas, a famosa maratona de Tóquio, a 1 de março, vai contar apenas com 200 atletas de elite, em vez dos 38 mil inscritos, e já se equaciona o adiamento dos jogos olímpicos de Tóquio, marcados para julho.

Há cerca de 850 casos confirmados no Japão, incluíndo os quase 700 do cruzeiro 'Diamond Princess'.

Itália surge em quarto lugar na lista, quase 290 casos, com sete mortos.

A lista dos 30 países ou territórios com pessoas infetadas, alguns com casos mortais, prossegue com Irão, Singapura, Hong Kong, Estados Unidos, Tailândia, Austrália, Malásia, Alemanha, Vietname, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, França, Canadá, Macau, Filipinas, Índia, Rússia, Espanha (3), Israel, Bélgica, Nepal, Sri Lanka, Suécia e Finlândia, entre outros.

A dinâmica do contágio deixa qualquer lista em situação provisória, sob o risco de, a qualquer momento, ficar desatualizada.

A confirmarem-se as piores expectativas, chegará até o momento em que os números serão mediaticamente a evitar, porque imprecisos.

O balanço para já é de 2.705 mortos eme mais de 80 mil pessoas infetadas pelo mundo.