Confirmado primeiro caso de coronavírus no Brasil

Foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Trata-se de um homem que chegou a São Paulo vindo de Itália a 21 de fevereiro. É o primeiro infetado na América Latina.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, o quadro clínico é estável e não necessidade de internamento. O paciente vai, por isso, ficar em casa em isolamento nos próximos 14 dias.

o Brasil passa, assim, a ser o primeiro país da América Latina com um caso confirmado do novo coronavírus que já matou mais de 2.700 pessoas em todo o mundo.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

Além de 2.715 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

Veja também:

MAPA INTERATIVO MOSTRA EM TEMPO REAL OS PAÍSES AFETADOS PELO CORONAVÍRUS