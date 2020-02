Portugal está preparado para um surto de coronavírus?

O Governo garante que Portugal está preparado para enfrentar um eventual surto de coronavírus.

A Direção-Geral de Saúde garante que o plano de contingência está a ser preparado e articulado com instituições de saúde. Porém, ainda não se sabe como funcionará.

Apesar das garantias do Executivo, o CDS pediu para ouvir com urgência a ministra da Saúde no Parlamento.

