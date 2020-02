Suíça confirma mais três casos do coronavírus

Os infetados são uma pessoa da cidade de Genebra e um casal no cantão de Grisões, no leste do país.

“Os três pacientes estão isolados no hospital e encontram-se bem de saúde”, informam as autoridades, citadas pela agência Reuters.

Pelo menos sete países europeus confirmaram os primeiros casos de coronavírus nos últimos dois dias.

