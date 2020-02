Portugal está "preparado para cenário semelhante a Itália", diz ministra

A ministra da Saúde esclareceu esta quinta-feira, na SIC Notícias, as recomendações sobre a necessidade de isolamento das pessoas que regressam de regiões afetadas pelo coronavirus. Marta Temido reforçou também as garantias na capacidade de resposta do país ao surto.

A Organização Mundial de Saúde considerou que a epidemia de coronavírus entrou num "ponto decisivo" e apelou aos países para agirem de forma rápida para conter o vírus "muito perigoso". Apesar das críticas de alguns sindicatos dos médicos, sobre a falta de formação de alguns profissionais, a ministra disse, mais uma vez, que os portugueses podm ficar descansados.

Os números do coronavírus

Portugal teve, nas últimas 24 horas, 27 novos casos suspeitos de infeção pelo Covid-19, totalizando 52 até hoje, dos quais 16 se encontram a aguardar resultados laboratoriais, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados constam no boletim epidemiológico do Covid-19, que não reportava nenhum caso de infeção pelo novo coronavírus em Portugal até às 19:00 de hoje. Do total de novos casos suspeitos, 26 são pessoas provenientes do norte de Itália e um do Japão.

De acordo com o boletim diário, divulgado depois das 20:00, Portugal já registou 52 casos suspeitos, 36 dos quais resultaram negativo após testes laboratoriais.

Segundo fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, "dois dos tripulantes portugueses do Diamond Princess tiveram de ser hospitalizados, no Japão, por indícios relacionados com o novo coronavírus", um deles com a infeção confirmada e outro ainda "em observação hospitalar".

