Homem condenado à pena capital na China por matar dois possíveis infetados com coronavírus

Um tribunal no sudoeste da China condenou hoje um homem à morte por ter matado à facada dois funcionários de um posto de controlo de possíveis portadores do coronavírus Covid-19.



Ma Jianguo, de 23 anos, foi condenado à morte pelo homicídio dos dois homens, ocorrido em 6 de fevereiro, quando tentou forçar a passagem de um bloqueio.



Por toda a China, aldeias e bairros estão barricados desde o início da epidemia do Covid-19, em janeiro, visando prevenir a propagação de uma doença que já fez quase 3.000 mortos no país.



Aldeias ergueram muros para impedir a entrada de forasteiros, enquanto, nas cidades, comités de bairro proíbem a entrada de não residentes e forçam moradores que tenham chegado de outros pontos do país a uma quarentena de 14 dias.



Ma, que se deslocava de automóvel, recusou parar num posto de controlo em Honghe, uma aldeia na província de Yunnan, junto à fronteira com o Vietname.



Segundo o tribunal local, um funcionário que tentou filmar a cena com o telemóvel foi esfaqueado no peito e abdómen por Ma, que atacou de seguida um colega que tentou salvar a vítima.



Os dois funcionários acabaram por morrer devido aos ferimentos.



O tribunal disse que Ma "não obedeceu" às autoridades locais, "ignorou a lei nacional" relativa à epidemia e cometeu um crime "extremamente hediondo".

As autoridades de diferentes níveis na China adotaram restrições drásticas sobre a movimentação de pessoas para conter a propagação do novo vírus, que surgiu no final de 2019.



Várias cidades na província de Hubei, cidade onde surgiu o surto, foram colocadas sob quarentena, com entradas e saídas bloqueadas, numa medida que afeta quase 60 milhões de pessoas.