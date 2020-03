Irão anuncia 12 novas mortes por coronavírus

A epidemia causada pelo novo coronavírus provocou a morte de mais 12 pessoas entre domingo e hoje no Irão, elevando para 66 o número de mortos no país, anunciou o vice-ministro da Saúde, Aliréza Raïssi.

"Anunciamos 523 novos casos (de pessoas) infetadas e 12 novas mortes. O número total de mortes é, portanto, 66", de um total de 1.501 pessoas infetadas desde o início da doença no país, indicou Aliréza Raïssi em conferência de imprensa, em Teerão, capital iraniana.

"As províncias mais afetadas são as de Teerão, Qom (centro) e Gilan" (norte), declarou o vice-ministro, acrescentando que 291 pessoas recuperaram, mais 116 do que no dia anterior. Em 19 de fevereiro, a província de Qom registou os primeiros casos de infeção e mortes devido à epidemia do novo coronavírus, designado Covid-19.

A agência de notícias oficial Irna anunciou hoje a morte aos 71 anos de Mohammad Mirmohammadi, membro do Conselho de Conveniência, no hospital Massih Danechvari em Teerão.

A mesma fonte não especifica a causa da morte, mas o hospital em causa apresenta-se como o principal centro de acolhimento de pacientes que contraíram o novo coronavírus na capital iraniana.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 3.046 mortes e infetou mais de 84 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 57 países e territórios. Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

Além de 2.835 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

