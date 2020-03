Número de mortos por coronavírus em França sobe para quatro

Duas pessoas portadoras do novo coronavírus morreram na cidade francesa de Compiegne, no departamento de Oise, anunciou hoje o Presidente da Câmara local, fazendo subir o número de mortos pelo Covid-19 para quatro.

O anúncio foi feito por Philippe Marini durante uma entrevista ao canal BFMTV e estas duas pessoas sofreriam já de outras doenças.

Compiegne é uma cidade no Oise, a nordeste de Paris, onde há um surto já identificado de Covid-19 e de onde era originária a segunda vítima mortal, um professor de 60 anos.

Nesta região há 47 casos confirmados, do total de 130 casos confirmados de contágio em toda a França, o que levou algumas escolas a fechar esta segunda-feira e as autoridades a proibirem todas as concentrações de pessoas em meios fechados.

Um outro foco do vírus é Morbihan, perto de Nantes, onde 19 casos já foram identificados.

Devido aos diferentes focos de propagação do vírus em França, o Presidente da República, Emmanuel Macron, anulou toda a agenda para os próximos dias para se concentrar no acompanhamento da situação.

Eventos como o Salão do Livro, previsto para o final de março, ou o Paris Manga foram anulados, assim como todos os eventos que juntem mais de 5.000 pessoas em espaços fechados.

No entanto, eventos desportivos ao ar livre, como jogos de futebol, vão continuar a realizar-se dentro da normalidade.

Já o Museu do Louvre continua fechado, com os seus trabalhadores a considerarem que não têm as condições necessárias para se protegerem contra o vírus.

O Governo fará uma nova comunicação ao país ao final da tarde sobre a propagação do Covid-19.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro de 2019, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou já mais de 3.000 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países. Das pessoas infetadas, mais de 41 mil recuperaram.

MAPA INTERATIVO MOSTRA EM TEMPO REAL OS PAÍSES AFETADOS PELO CORONAVÍRUS

Além de 2.873 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

Em Portugal foram confirmados hoje os dois primeiros casos de contágio.

