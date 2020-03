Alemanha com 31 novos casos de coronavírus em 24 horas

A Alemanha confirmou esta terça-feira 31 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, aumentando do número total para os 188.

Nesta altura, há casos confirmados em 13 das 16 regiões, embora não haja registo de vítimas mortais na Alemanha.

A Ucrânia registou esta terça-feira o primeiro caso de infeção. Era um dos únicos países da Europa que ainda não tinha casos confirmados.

As autoridades de Kiev confirmaram um caso no sudoeste do país, perto da fronteira com a Roménia. Trata-se de um homem que foi hospitalizado no sábado, no regresso de uma viagem a Itália.

Os números do coronavírus

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.100 mortos e infetou mais de 90.300 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo duas em Portugal.

Das pessoas infetadas, cerca de 48 mil recuperaram, segundo autoridades de saúde de vários países.

Além de 2.943 mortos na China, onde o surto foi detetado em dezembro, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América, San Marino e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional de risco "muito elevado".

Veja também: