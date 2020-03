Um Primeiro-ministro "à alemã" e um Presidente que se pudesse "já lá estava"

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa têm assumido posturas diferentes. O Primeiro-ministro sublinha a importância das medidas de prevenção, enquanto o Presidente da República entende que não há, para já, razões que justifiquem a alteração do seu comportamento ou o cancelamento de iniciativas da Presidência.

No dia em que o Primeiro-ministro visitou o Hospital de São João, no Porto, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "por vontade do Presidente, já lá estava", mas que deve ser dada primazia ao Governo e que só irá quando o Executivo entender que é adequado.

Na resposta, o Primeiro-ministro diz que o Presidente não precisa de autorização do Governo e que é sempre bem vindo, ainda que neste momento estejam em causa, sobretudo, funções executivas.