Coronavírus: Mais de 40 mortes nas últimas 24 horas em Itália

Perto de 800 novos casos e 41 mortes nas últimas 24 horas fazem subir de forma preocupante os números do novo coronavírus em Itália. Ao todo, o país tem 3. 858 casos de pessoas infetadas e 148 que não resistiram a complicações provocadas pelo Covid-19.

O Governo italiano decidiu, entretanto, pelo encerramento de 58 mil jardins infantis, escolas, liceus e universidade. A medida afeta 8,5 milhões de estudantes que vão ficar sem aulas durante 10 dias para evitar a propagação do Covid-19.

É recomendado ainda que as competições desportivas se realizem à porta fechada - tendo algumas sido mesmo canceladas - e que as pessoas idosas e frágeis fiquem em casa. O primeiro-ministro, Giuseppe Conte, apelou ainda aos italianos que limitem os contactos, respeitem um metro de distância, lavem frequentemente as mãos, espirrem para o cotovelo e evitem abraços e beijos.

Em consequência, algumas das ruas do país ficaram desertas e muitos espaços vazios.

