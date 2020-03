Escritor João Tordo está em isolamento devido ao coronavírus

O escritor João Tordo, que foi um dos participantes do festival Correntes d'Escritas, na Póvoa de Varzim, disse que tem estado em isolamento social, mas apenas por precaução.

Veja também:

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.