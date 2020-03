Número de casos de infeção por Covid-19 em Portugal sobe para 8

Há mais dois casos positivos de Covid-19 em Portugal, totalizando agora oito.



São dois homens internados no hospital de São João, no Porto. Um homem que veio do norte de Itália e outro que foi infetado em Portugal.

Dos oito casos confirmados, seis estão internados em hospitais no Porto e dois em Lisboa.

