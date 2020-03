Número de mortos por Covid-19 em França aumentou para seis e de infetados para 92

O número de mortos em França devido ao surto de Covid-19 aumentou para seis, na sequência da morte de mais duas pessoas hoje, informou o Ministério da Saúde francês, adiantando que há também 92 novos doentes.

Desde o final de janeiro, já foram contabilizados 377 casos de infetados pelo novo coronavírus naquele país e, a partir de hoje, todas as regiões metropolitanas de França estão afetadas. Os dois novos casos aconteceram, segundo a mesma fonte, na última região metropolitana que ainda estava livre de contaminação: Centre-Val de Loire.

O aumento de pessoas contaminadas entre quarta-feira e hoje é o maior registado em França num só dia desde o início da crise.

Os dois mortos são "uma pessoa de 73 anos, de Oise (no norte)", um dos principais centros da epidemia em França, e "uma pessoa de 64 anos, de Aisne", província vizinha, disse o ministério, em comunicado, sem adiantar mais pormenores. Até agora, as pessoas que morreram devido ao surto de Covid-19 eram todas idosas ou doentes de risco.

Face à progressão da contaminação pelo novo coronavírus - a França é um dos principais focos da Europa, juntamente com a Itália e a Alemanha -, a presidência francesa convocou 30 especialistas - entre médicos, cientistas e funcionários de laboratórios - para se reunirem hoje com Emmanuel Macron e com os ministros da Saúde, Olivier Véran, e da Investigação, Frédérique Vidal.

"Reduzir a disseminação (do vírus) visa atenuar o impacto na população antes da passagem para o estágio 3" de luta contra a doença, que está, atualmente, em França, no nível 2, explicou o ministério.

Por enquanto, concluiu o ministério, as restrições decididas no último fim de semana permanecem as mesmas, focando-se sobretudo na proibição de concentrações de mais de 5.000 pessoas em ambientes fechados.

Veja também:

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.