Covid-19: Passageira a bordo do navio Grand Princess conta dia a dia

Umas das passageiras a bordo do navio Grand Princess, Kathleen Reid, conta como tem sido o dia a dia depois de terem sido registados vários casos de Covid-19 na embarcação.

De acordo com o vice-presidente dos Estados Unidos da América, Mike Pence, o Governo norte-americano está a trabalhar com as autoridades da Califórnia para encaminhar a embarcação para um porto não comercial durante o fim de semana.

Uma vez no porto, os cerca de 3.500 ocupantes do navio de cruzeiros vão ser testados para a presença do novo coronavírus.

