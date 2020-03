Portugal tem 13 casos de coronavírus

Portugal passou de 9 casos de infeção por coronavírus para 13. A informação foi avançada esta sexta-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, em Bruxelas.

Os ministros da Saúde da União Europeia estão reunidos para debater medidas coordenadas de resposta ao novo coronavírus, que já causou mais de 3.300 mortos.

Os quatro casos mais recentes são de três pacientes que estão no Centro Hospitalar de São João e um no Centro Hospitalar de Lisboa Central. Os pacientes do Norte têm ligações a Itália.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, já provocou mais de 3300 mortos e infetou mais de 98 mil pessoas em 85 países.

Veja também: