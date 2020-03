Sobe para 13 o número de infetados com coronavírus no Brasil

O Brasil tem 13 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no país, sendo que o Ministério da Saúde monitoriza 768 outros casos suspeitos, informou esta sexta-feira o Governo brasileiro.

Até à tarde de hoje, o país sul-americano registou 10 casos confirmados no estado de São Paulo, um no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo e outro caso na Bahia. Desde que o Brasil iniciou a monitorização do vírus, 480 casos já foram descartados.

A maioria dos infetados contraíram o vírus após terem viajado para países considerados de risco pelo Brasil, como Itália, Estados Unidos e Reino Unido.

Contudo, na quinta-feira, o país sul-americano registou os primeiros casos de transmissão local do vírus dentro do Brasil.

Dois pacientes paulistas infetados tiveram contacto com a primeira pessoa doente no país: um homem com 61 anos, residente em São Paulo, que viajou sozinho em trabalho entre os dias 09 e 21 de fevereiro para a região da Lombardia, no norte de Itália, e cuja confirmação do vírus foi feita na semana passada.

O ministro da Saúde brasileiro, Luiz Henrique Mandetta, disse hoje que o Governo federal deve divulgar na próxima segunda-feira novas medidas para o país enfrentar o novo coronavírus.

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus aumentou para 100.842, das quais 3.456 morreram, em 92 países e territórios, segundo um balanço divulgado na tarde de hoje pela agência noticiosa France Presse (AFP).

Portugal tem 13 casos confirmados de Covid-19, quatro dos quais confirmados hoje pela ministra da Saúde, Marta Temido (três no norte do país e um em Lisboa).

O novo coronavírus surgiu pela primeira vez no final do ano passado em Wuhan, na China, e pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

