Facebook proíbe anúncios de máscaras de proteção contra o coronavírus

A rede social Facebook vai proibir anúncios de máscaras, de forma temporária, para prevenir aproveitamentos relacionados com as preocupações dos cidadãos sobre o novo coronavírus.

A proibição, em vigor a partir dos próximos dias, abrange anúncios na rede social, bem como no Facebook Marketplace, informou a empresa.

"As nossas equipas estão a monitorizar a situação do Covid-19 de perto e vão fazer as atualizações necessárias nas nossas políticas se virmos pessoas a tentar explorar essa emergência de saúde pública", disse o diretor de produtos do Facebook, Rob Leathern, num comunicado divulgado na sexta-feira.