França poderá elevar alerta para “nível 3” devido ao coronavírus

Em França, são já dois os deputados do Parlamento infetados pelo novo coronavírus.

O número de casos não para de aumentar no país, à semelhança do que acontece no resto da Europa.

O governo francês admite elevar o alerta para nível 3, o mais alto em caso de epidemia. Nessa altura, todos os profissionais de saúde serão mobilizados, o funcionamento de transportes públicos reduzido, alguns serviços encerrados e mais escolas fechadas.

