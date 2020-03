Marcelo elogia "maturidade e serenidade" dos portugueses sobre o coronavírus

Marcelo Rebelo de Sousa visitou este sábado o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, onde se "inteirou do estado de saúde dos doentes internados com Covid-19".

O Presidente da República diz que os 16 internados estão com uma evolução positiva, tanto a nível psicológico como físico, e que se não fosse o risco de contaminação, alguns estariam mesmo em “condições de ir para casa”.

Durante a conversa com os jornalistas aproveitou para deixar uma mensagem aos portugueses, elogiando a forma “matura e serena” como estão a reagir ao novo coronavírus. Sobre os profissionais de saúde, fala num trabalho “brutal” mas com qualidade e capacidade sem limite.