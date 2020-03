Marcelo espera que pico do coronavírus “seja atingido rapidamente”

O Presidente da República disse este sábado que espera que o pico do surto do coronavírus em Portugal seja atingido o mais rápido possível, pois, à semelhança do que tem acontecido noutros países onde o pico já foi atingido, o número de infetados começa a descer.

De acordo com os últimos dados oficiais da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem 18 casos confirmados de Covid-19.

Com base no número mundial de infetados, a taxa de letalidade é de 3,4%, sendo que até ao momento a maioria já recuperou.

