Os números do coronavírus em França e na Alemanha

França confirmou este sábado 16 mortos por coronavírus, dois dos quais deputados, e mais de 900 infetados. Na Alemanha, o número de casos subiu para 795 e crescem as preocupações do impacto económico da propagação do coronavírus.

Na sexta-feira, o Governo francês anunciou o encerramento de creches e escolas por duas semanas nos departamentos de Oise (norte de Paris) e Alto Reno (no leste do país).

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, afirmou que o país permanece em alerta nível "Dois", mas que uma série de medidas de reforço são necessárias.

Na Alemanha, a maioria dos 795 casos concentra-se no oeste e sul do país. Ainda não há vítimas mortais registadas.

Veja também: