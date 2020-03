Aumenta para 105.836 o número de infetados pelo Covid-19 em todo o mundo

O número de pessoas infetadas em todo o mundo pelo Covid-19 aumentou para 105.836, das quais morreram 3.595, de acordo com um balanço feito pela agência France-Presse (AFP), com dados atualizados às 09:00 de hoje.

Citando fontes oficiais de vários países, a AFP acrescenta que foram registadas mais 933 infeções e 39 mortes, em comparação com o último balanço feito, às 17:00 de sábado.

Na China – excluindo os territórios de Hong Kong e Macau -, onde a epidemia do novo coronavírus começou no final de dezembro, há 80.695 pessoas contagiadas e 3.097 morreram. Foram anunciados mais 44 casos de infeção e 27 mortes entre as 17:00 de sábado e as 09:00 de hoje.

A France-Presse refere também que até às 09:00 de hoje há 25.141 (889 novos) casos confirmados de contágio pelo Covid-19 nos restantes países, incluindo 498 mortes (12 novas).

Os países mais afetados depois da China são a Coreia do Sul (7.134 casos, incluindo 367 novos e 48 mortes), Itália (5.883 casos, nenhum novo e 233 mortes), Irão (5.823 casos, nenhum novo e 145 mortes), França (949 casos, incluindo 233 novos e 16 mortes).

França pondera elevar nível de alerta

Desde as 17:00 de sábado, China, Coreia do Sul, França e Austrália registaram novas mortes, enquanto a Argentina anunciou a primeira morte relacionada com a epidemia de Covid-19.

Moldávia, Bulgária, Paraguai e Argentina confirmaram os primeiros casos de contágio.

A Ásia registou, até às 09:00 de hoje, um total de 89.525 casos (3.162 mortes), Europa contabiliza 9.655 casos (263 mortes), Médio Oriente regista 6.158 casos (149 mortes), Estados Unidos da América e Canadá contabilizam ambos 270 casos (16 mortes), Oceânia 83 casos (três mortes), África 78 casos, América Latina e Caraíbas 66 casos (uma morte).

A avaliação da AFP foi realizada de acordo com dados recolhidos às autoridades de vários países, assim como informação da Organização Mundial de Saúde.

Veja também:

Links úteis

Especial sobre o novo coronavírus Covid-19

Linha SNS24

Direção-Geral da Saúde (DGS)

Organização Mundial da Saúde (OMS)

ECDC - Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças