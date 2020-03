Covid-19: Teste a Marcelo Rebelo de Sousa deu negativo

O Presidente da República fez, ao final da manhã desta segunda-feira, o teste de despiste de uma possível infeção por Covid-19. Em casa, onde se encontra em isolamento voluntário, recebeu os técnicos.

Os resultados deram negativo, foi anunciado numa nota na página da Presidência da República e pelo próprio Marcelo:

"Apesar de continuar sem sintomas viróticos, o Presidente da República continuará a trabalhar em casa até perfazer as duas semanas referidas na nota ontem divulgada", pode ler-se no comunicado.

Em isolamento voluntário, como medida de prevenção, depois de "ter ouvido as autoridades de saúde", Marcelo Rebelo de Sousa entrou no último ano do mandato.

Uma data - 9 de março - que tinha por hábito assinalar com uma aula num liceu, conversando com jovens estudantes sobre os desafios do presente e do futuro do país.

Este ano, passa em casa, mas nem por isso sem trabalho, já que logo pela manhã recebeu o diploma do Orçamento do Estado para 2020, aprovado em fevereiro na Assembleia da República. Marcelo fez saber que "deverá ser objeto de decisão até ao final desta semana".

