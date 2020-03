Empresas do setor do transporte turístico em crise por causa do coronavírus

As empresas de transporte de passageiros de turismo estão preocupadas com as quebras de procura no setor devido ao coronavírus.

Os cancelamentos têm crescido e afetam já o mercado interno de viagens. O futuro próximo, dizem, pode passar por encerramento de empresas e despedimentos.

Autocarros parados e sem passageiros. Este é o cenário atual em muitas pequenas e médias empresas de um setor que viveu um crescimento acentuado nos últimos anos. A ameaça do coronavírus começou por trazer cancelamentos vindos do estrageiro que se têm multiplicado agora cá dentro.

Cerca de 60 empresas do setor do transporte de turismo vão reunir-se esta terça feira em Pombal para discutir o futuro. Os receios são de falências e despedimentos se o cenário se mantiver por vários meses ou se agravar. A isto junta-se a falta de orientação das autoridades de saúde.

Na próxima segunda feira, dia 16, está prevista uma ação simbólica cujos pormenores ainda não foram divulgados. Apenas que será feita com algumas centenas de viaturas para chamar a atenção para os problemas do setor.

