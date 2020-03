Ministro francês da Cultura infetado com o novo coronavírus

O ministro francês da Cultura, Franck Riester, foi infetado com o novo coronavírus, indicou hoje fonte do seu gabinete à agência de notícias francesa AFP.

"O ministro foi testado positivamente hoje" depois de manifestar "sintomas", disse o gabinete do ministro, sublinhando que Franck Riester passou vários dias da semana passada na Assembleia Nacional, onde vários casos foram confirmados.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Portugal regista 39 casos confirmados de infeção, mais nove do que no domingo, havendo uma doente com um quadro clínico mais gravoso, e que se encontra em "vigilância apertada".

As informações foram transmitidas hoje pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.