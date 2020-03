Estádios fecham as portas aos adeptos por toda a Europa

Vários jogos pela Europa vão ser à porta fechada para prevenir a propagação do novo coronavírus. O Lask Linz contra o Manchester United vai ser um desses jogos com as bancadas vazias.

Mas há mais jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa à porta fechada.

