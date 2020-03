Meia Maratona de Lisboa adiada para o final do verão

A partir de quarta-feira a autarquia de Lisboa decidiu encerrar museus, bibliotecas, teatros e piscinas.

Atividades promovidas pela Câmara de Lisboa ou que recorram aos transportes camarários estão suspensas até dia 3 de abril.

As feiras e mercados, serviços de antendimento aos munícipes, jardins e o Castelo de São Jorge ficaram, para já, de fora do plano de contingência de Lisboa. Mas em comunicado a Câmara Municipal explica que as medidas adoptadas são temporárias e que serão revistas em função da evolução do surto de coronavírus.

A organização da Meia Maratona de Lisboa, depois do Governo ter recomendado o cancelamento de eventos com mais de 5 mil pessoas, acabou por confirmar o adiamento para 6 de setembro.

