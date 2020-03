O impacto do coronavírus na cultura

A recomendação do Governo para controlar o surto do coronavírus é de que eventos à porta fechada com mais de 1.000 pessoas sejam adiados ou cancelados, mas a decisão final cabe, por enquanto, aos promotores.

Veja aqui a lista completa dos espetáculos que já foram cancelados e/ou adiados em Portugal.

Veja também: