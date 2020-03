A SIC falou com um responsável de serviço de um dos hospitais de Milão, região que está no centro da epidemia em Itália. Apesar de todos os esforços, é previsível para os próximos dias um aumento do número de casos.

As unidades de cuidados intensivos lutam para arranjar camas perante o cansaço que já começa a afetar as equipas médicas.

