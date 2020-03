A infeção pelo novo coronavírus pode provocar sintomas como febre, tosse e dificuldade respiratória.

O vírus é transmitido através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando alguém infetado tosse ou espirra, podendo atingir a pessoa mais próxima ou ficar nos objetos e superfícies.

As autoridades de saúde insistem que é fundamental lavar bem as mãos várias vezes ao dia com sabão ou gel à base de álcool.