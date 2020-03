Qualquer evento com mais de 150 pessoas em Felgueiras e Lousada deve ser cancelado

O Governo suspendeu os voos entre Portugal e as zonas mais afetadas de Itália.

No final da reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil, recomendou também o cancelamento de eventos ao ar livre com mais de 5 mil pessoas ou com mais de mil à porta fechada. Para os municípios de Felgueiras e Lousada, as duas zonas mais afetadas pela covid-19, sugere a suspensão de qualquer evento com mais de 150 pessoas.

As medidas fazem parte de um conjunto de orientações do Governo.

Na conferência de Imprensa, a Ministra da Saúde realçou também os cuidados que os profissionais de saúde devem ter. Diz que não devem participar em reuniões alargadas, como conferências e congressos.

Sobre um possível encerramento das fronteiras, o Ministro da Administração Interna garante que para já não se justifica.

