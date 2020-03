Taxa de ataque do coronavírus em espaços fechados pode ser terrífica

A Diretora-geral da saúde diz que a taxa de ataque do novo coronavírus pode ser terrífica, em espaços fechados, como aconteceu com os passageiros que ficaram em quarentena a bordo do navio japonês.

Graça Freitas sublinha que é preciso aprender com a experiência dos outros para lidar com o grau de incerteza desta epidemia.

Veja também: