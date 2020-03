O Presidente do CDS pressiona o Governo a antecipar as férias escolares da Páscoa, de forma a evitar o contacto em grande escala de alunos e professores.

Francisco Rodrigues dos Santos entende ser uma medida importante para a contenção do vírus.

Decorre esta tarde uma reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública para discutir medidas de contenção do surto de Covid-19, entre as quais a possibilidade de antecipação das férias escolares da Páscoa.