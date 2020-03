Coronavírus: Santos Silva diz que líderes europeus não podem ser "esquizofrénicos"

Questionado sobre a resposta da União Europeia ao surto de Covid-19, o ministro dos Negócios Estrangeiros defendeu que os líderes europeus não podem ser "esquizofrénicos" em relação ao coronavírus como na crise financeira e, num momento, aprovar medidas para contrariar a recessão económica e depois castigar a sua execução.

O ministro participou esta tarde no debate no parlamento sobre as prioridades da presidência do Conselho da União Europeia e a participação de Portugal na Cooperação Estruturada Permanente.

