Assunção Cristas está de quarentena em casa. A decisão da ex-líder do CDS foi tomada depois de saber que esteve com uma pessoa infetada com coronavírus no último fim de semana.

O deputado João Gonçalves Pereira, que esteve com Cristas numa reunião da Câmara de Lisboa, também está de prevenção e, por isso, não esteve no Parlamento esta tarde.

Veja também: