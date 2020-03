Países devem começar a preparar-se para fase de mitigação do coronavírus, a mais crítica

Os países devem começar já a preparar a chamada fase de mitigação do coronavírus. É a fase mais crítica da doença, quando as medidas de contenção já não são suficientes para diminuir a propagação do vírus.

O alerta é feito pelo Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças, que deixa uma série de recomendações.

