Autoridades das Fiji anunciam primeiro caso de Covid-19

O governo das Ilhas Fiji anunciou hoje o primeiro caso de coronavirus (Covid-19) e isolou a cidade de Lautoka onde o paciente se encontra, provocando o alarme entre a população.

"Há um caso confirmado de Covid-19 na cidade Lautoka. Trata-se de um paciente que esteve recentemente no estrangeiro, encontrando-se neste momento isolado e sob vigilância médica", disse a Ministra da Saúde, Ifereimi Wagainabete, através das redes sociais.

Trata-se de um funcionário de 27 anos da empresa de aviação Fiji Airways que viajou recentemente para os Estados Unidos e Nova Zelândia, disseram as autoridades, que tentam agora localizar os passageiros e os tripulantes dos voos em que o indivíduo se deslocou como assistente de bordo.

De acordo com a agência France-Presse, o anúncio gerou o "pânico" em Suva, a capital do arquipélago do Pacífico Sul, provocando o açambarcamento de alimentos.

Segundo o jornal Fiji Times as crianças foram retiradas de imediato dos estabelecimentos de ensino pelos familiares alarmados.

O primeiro-ministro Frank Bainimarama, emitiu pela televisão um apelo à calma dirigido aos 930 mil cidadãos do país.

"A unidade nacional não pode ser afetada. Ninguém tem o direito de provocar o medo e o pânico", disse o chefe do Executivo.

Lautoka é a segunda maior cidade do arquipélago, com 55 mil habitantes e vai ficar sob fortes medidas de isolamento durante duas semanas, acrescentou Bainimarama. As autoridades decretaram também uma quarentena obrigatória a todas as pessoas que entram a partir deste momento no país.

Nas ilhas Samoa registam-se 86 casos de pessoas contaminadas pela pandemia de Covid-19 e nas ilhas Marshall foram suspensas todas as ligações aéreas de entrada e de saída, assim como a maior parte das viagens por via marítima. Em Guam, território administrado pelos Estados Unidos no Pacífico, há oito casos confirmados e na Polinésia francesa, território ultramarino da França, há um caso suspeito.

