Covid-19: Governo mudou as regras do regime de lay off

Sara do Ó, CEO do Grupo Your, que representa cerca de duas mil pequenas e médias empresas, esteve na Edição da Tarde, via Skype, para prestar alguns esclarecimentos sobre o impacto desta alteração ao regime de lay off nas empresas.

A portaria, alterada esta quarta-feira em Diário da República, determina que os trabalhadores deixam de ser obrigados a gozar todos os dias de férias antes de serem mandados para casa.

No caso de suspensão ou de redução do horário, os trabalhadores passam a receber dois terços do salário bruto, até um limite de 1.905 euros. Deste valor 30% é pago pela empresa e o restante pela Segurança Social.

Há ainda outras alterações. Agora, uma empresa que nos últimos dois meses tenha tido uma quebra de faturação de pelo menos 40% está numa situação de crise empresarial, e pode, assim, pedir para suspender temporariamente a actividade.

