Jogos da Taça Libertadores adiados até 05 de maio

Os jogos da Taça Libertadores de futebol foram adiados até 05 de maio, como medida de prevenção para evitar a propagação da pandemia de Covid-19, anunciou esta quinta-feira a confederação sul-americana (Conmebol).

Em comunicado, a Conmebol adiantou que esta decisão teve em conta a "salvaguarda dos jogadores, equipas técnicas, delegados, árbitros, dirigentes, imprensa e adeptos".

O organismo que tutela o futebol sul-americano pediu aos clubes que "tomem as devidas diligências para evitar a propagação do vírus".

A Conmebol já tinha decidido adiar os encontros previstos para 15 e 21 de março, pelo mesmo motivo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, começou em dezembro na China e infetou mais de 210 mil pessoas em 170 países, das quais mais de 8.750 morreram.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.978 mortes para 35.713 casos, o Irão, com 1.135 mortes (17.350 casos), a Espanha, com 558 mortes (13.716 casos) e a França com 175 mortes (7.730 casos).

