Laboratório atrai 20 mil pessoas dispostas a testar vacina a troco de 3.800€ 

Um laboratório britânico conseguiu atrair 20 mil voluntários dispostos a ser infetados com o coronavírus para testar uma possível vacina. Os escolhidos vão receber 3.800 euros.

Há diversos medicamentos que estão a aliviar sintomas e a dar melhorias significativas a vários doentes com Covid-19 na China, Itália e Estados Unidos.

Tanto é que Donald Trump já pediu ao regulador norte-americano do medicamento para colocar no mercado as soluções que parecem mais eficazes. O Presidente norte-americano aposta agora num medicamento contra a malária que tem dado bons resultados contra a Ccovid-19.

