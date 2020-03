Madeira anuncia mais três casos de Covid-19

O número de casos de Covid-19 na Madeira duplicou nas últimas 24 horas, sendo agora seis os infetados, indicou o Instituto da Administração da Saúde (IASAÚDE), esclarecendo que se trata de cinco cidadãos dos Países Baixos e uma madeirense.

"Temos neste momento dois casos com validação pelo Instituto Ricardo Jorge", afirmou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, acrescentando: "Temos mais quatro casos que aguardam validação pelo Instituto Ricardo Jorge, com resultado preliminar positivo".

Miguel Albuquerque quer implementar mais restrições à circulação na Madeira

O Presidente do Governo Regional também quer mais restrições no contacto entre pessoas na ilha.





Veja também: