Terceira morte por Covid-19 em Portugal, número de infetados sobe para 785

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de uma terceira vítima mortal por Covid-19 em Portugal, na região Centro.

O número total de infetados subiu para 785, mais 143 em relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 22% em relação aos dados de quarta-feira.

Há um total de 89 doentes internados, 20 deles em Unidades de Cuidados Intensivos.

No boletim divulgado esta quinta-feira pela DGS, há, desde 1 de janeiro, um total de 6.061 casos suspeitos, dos quais 488 aguardam os resultados das análises e 4.788 testes que deram negativo.

Há três óbitos e três casos recuperados a registar.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 381 casos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 278. A região Centro regista 86 casos, o Algarve 25, o Alentejo dois, os Açores três e a Madeira um.

Atualmente, há 24 cadeias de transmissão ativas em Portugal.

